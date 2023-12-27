فوز وتعادلان في دوري نجوم العراق

2023-12-27 21:58:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق الزوراء بكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا على نادي نفط الوسط بهدفين دون رد، فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة الجوية والكهرباء بهدفين لمثلهما في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لدوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الزوراء تغلب على ضيفه نفط الوسط بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق، على ملعب الزوراء الدولي".وأضاف، أن" التعادل السلبي خيم على نتيجة الشوط الأول، الذي شهد سيطرة شبه مطلقة للزوراء وسط إهدار العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني، نجح مراد محمد في تسجيل هدف السبق لفريقه الزوراء في الدقيقة 70 عبر رأسية أودعها في منتصف المرمى، فيما ضاعف محمد علي عبود، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة (90+1) بعد تلقيه عرضية متقنة من مراد محمد".وأشار، إلى أن" الزوراء رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند 5 نقاط في قاع الترتيب".وفي المباراة الثانية تعادل فريق القوة الجوية بكرة القدم مع نظيره الكهرباء بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة السادسة لدوري نجوم العراق ".وتقدم القوة الجوية بهدفين في الشوط الأول جاءا بإمضاء أيمن حسين من ركلة جزاء في الدقيقة ( 17 ) ثم عزز علي جاسم تقدم فريقه بالهدف الثاني بقذيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ( 45 ) .و نجح مدرب الكهرباء لؤي صلاح من قلب الموازين في الشوط الثاني وتمكن من معادلة النتيجة بهدفين سجلهما كل من المحترف دينيز تيتيه في الدقيقة ( 59) ثم محمود خليل في الدقيقة ( 84 ) من اللقاء".وبهذا التعادل، رفع القوة الجوية رصيده إلى 27 نقطة بصدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد الكهرباء 13 نقطة بالمركز الثاني عشر".وفي المباراة الثالثة التي جرت في التوقيت ذاته، خطف القاسم تعادلا ثمينا من مستضيفه زاخو بنتيجة 1-1، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة بدوري نجوم العراق.وتمكن المهاجم مهيمن سليم ملاخ من تسجيل الهدف الأول لصالح زاخو في الدقيقة 10. واقتنص علاء محيسن، هدف التعادل للقاسم في الدقيقة 60".وبهذا التعادل، أصبح رصيد زاخو 18 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل القاسم إلى النقطة 13 في المرتبة 12".