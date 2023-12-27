2023-12-27 21:58:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع متنبئ جوي، استمرار فرص الأمطار للحالة الجوية في البلاد الى غد الخميس.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "تستمر حالة عدم الاستقرار غداً الخميس".

ونوه الى "فرص أمطار متفاوتة الشدة في وسط وغرب وجنوب البلاد" لافتا الى، ان "الامطار تأخذ طابع الديمي المستمر أحياناً".

وحذر المتنبئ الجوي "من غزارة الأمطار في بعض مناطق محافظة الأنبار".

وأشار عطية الى "رياح سطحية سلبية في البصرة وميسان والكوت تقلل من كميات الامطار يوم الخميس".

وتوقع أيضاً "استقرار الأجواء صباح الجمعة المقبلة".