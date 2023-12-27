العتبة الحسينية تحصي عدد الحالات الإنسانية والعلاجية التي قدمتها خلال 2023

2023-12-27 22:22:00 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واعاعلنت العتبة الحسينية، عن عدد الحالات الإنسانية والعلاجية التي قدمتها للمواطنيين والعرب خلال عام (2023).وقال المنسق العام للشؤون والحالات الإنسانية في العتبة الحسينية المقدسة، أحمد رضا الخفاجي في تصريح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "العتبة الحسينية ومن خلال توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، استقبلت اكثر من (7500) حالة انسانية للمواطنيين العراقيين والمغتربين والعرب عن طريق مناشداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونيةخلال عام (2023)، بالإضافة الى الزائرين اثناء لقائهم بالمتولي الشرعي في موقع الصلاة".وأضاف، أن "المبلغ الذي انفقته العتبة الحسينية المقدسة للمعالجة وللحالات الانسانية بلغ (4.750.000.000) دينار عراقي"، مبينا أن "جميع الخدمات قدمت من خلال المؤسسات الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة".وتابع أن "الاحصائية شملت ايضا الحالات التي تم ارسالها الى الخارج لتلقي العلاج، بالإضافة الى الحالات التي تم استقبالها من خارج العراق من بعض الدول العربية، بالإضافة الى عدد من المقيمين العراقيين في أوربا".وأشار الى أن " العتبة الحسينية في مؤسساتها المختلفة كافة الطبية والتعليمية تؤكد ان هذه المؤسسات غير نفعية وربحية بل وجدت لخدمة عموم المواطنين دون النظر الى الدين او المذهب او المناطقية".