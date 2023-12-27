مكافحة إرهاب كردستان يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة المسيرة في أربيل

2023-12-27 22:28:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، عن إسقاط طائرة مسيرة في إحدى قرى محافظة أربيل.

وذكر بيان للجهاز تلقته "بغداد اليوم"، انه "وحسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان، فأنه وفي الساعة 19:50 بالقرب من قرية أشوكاني في قضاء بحركة بمحافظة أربيل، قصفت قوات التحالف الدولي طائرة من دون طيار ولم تقع أضرار مادية وجسيمة".

وكانت فصائل مسلحة تسمي نفسها بـ"المقاومة الاسلامية في العراق"، أعلنت مساء اليوم عن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

وذكر بيان لها، أنها "استهدفت قاعدة الاحتلال الامريكي قرب مطار أربيل، بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو"، حسب تعبيرها.



