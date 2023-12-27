بعد تداولها بمواقع التواصل.. محافظة بغداد ترد بشأن تسعيرة الأمبير لكانون الأول

2023-12-27 22:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023) الأنباء عن تحديد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الأول الجاري.

وذكر بيان للمحافظة تلقته "بغداد اليوم"، "تداولت بعض الصفحات في مواقع التواصل الأجتماعي الصورة ادناه عن تحديد سعر الأمبير لشهر (كانون الأول) من العام الحالي".

وأكد ان "لا صحة لهذا الموضوع المتداول او إصدار المحافظة اي معلومات بهذا الصدد".

ودعت محافظة بغداد "وسائل الإعلام والمواطنين إلى اعتماد الاخبار المنشورة على المنصات الرسمية لمحافظة بغداد".