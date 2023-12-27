الأنواء الجوية: موجة الأمطار ستستمر حتى يوم غد باغلب مناطق البلاد

2023-12-27 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيتوقعت هيئة الانواء الجوية، حالة الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم غد الخميس.وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم حسب النشرة الجوية التي كانت من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أشرت الهيئة في تقريرها اليوم الى ان البلاد ستتاثر بزخات مطر متفرقة وخفيفة ليست بالشديدة او الغزيرة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ".وأضاف، أن "توقعات الحالة الجوية ليوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى صحوا بينما المنطقة الجنوبية فهناك تساقط زخات مطر ومن المرجح ان تكون من خفيفة الى متوسطة ".