الأنواء الجوية تتوقع استمرار الأمطار الى الغد

2023-12-27 23:12:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار الأمطار الحالية الى يوم غد الخميس في غالبية مناطق البلاد.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري للوكالة الرسمية، أن "البلاد تتأثر بزخات مطر متفرقة وخفيفة ليست بالشديدة او الغزيرة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ".

وأضاف، أن "توقعات الحالة الجوية ليوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى صحوا بينما المنطقة الجنوبية فهناك تساقط زخات مطر ومن المرجح ان تكون من خفيفة الى متوسطة ".