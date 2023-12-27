2023-12-27 23:14:17 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد مستشار رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لجائزة الابداع العراقي عارف الساعدي، اليوم الأربعاء، إن الجائزة شملت 5 مبدعين وآخرين خارج المنافسة، ونطمح أن تشرع بقانون نيابي وتحظى بالمزيد من الدعم المالي والمعنوي.وقال الساعدي خلال احتفالية توزيع جوائز الإبداع التي أقامتها وزارة الثقافة برعاية رئيس الوزراء وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإبداع العراقي فنا وأدباً لاتكفيه جائزة واحدة وجائزة الإبداع في وزارة الثقافة أشبه بالبذرة التي تنمو يوما بعد آخر، وهاهي تثمر الآن ربيعا مزهرا بالتفاصيل بفضل دعم وزير الثقاقة الذي ترأس هذه الدورة ووافق على معظم اقتراحات اللجنة العليا فكانت هذه الدورة مختلفة تماما".وأضاف "إذ لأول مرة يتنافس على القائمة القصيرة خمسة مبدعين من كل جنس من أجناس الأبداع والفن وجميعهم فائزون ودرجاتهم متقاربة جداً".وأشار إلى أن " الأمر الآخر المهم هو الاستحداثات المضافة على هذه الجائزة كقطاع السياحة والفندقة والمهم أيضا أن الجائزة ستكرم شخصيّات ثقافية خارج المنافسة بوصفهم مبدعين تركوا بصمات كبيرة على المشهد الثقافي بكل قطاعاته وهي المرة الأولى التي يتم تكريم شخصيات دون أن تدخل في المنافسة على هذه الجائزة أو غيرها".وتابع الساعدي "نطمح أن تنمو جائزة الإبداع أكثر وأن تقر بقانون يصوت عليه مجلس النواب يكون معنيا بمكافئة المبدعين ماديا ومعنويا".