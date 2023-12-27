وزير التجارة يوجه بتكثيف حملات بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية

2023-12-27 23:22:11 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير التجارة أثير الغريري، بتكثيف حملات بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية.وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " وزير التجارة السيد اثير الغريري زار مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ويلتقي مديرها العام والملاك المتقدم ويوجه بتكثيف حملات بيع المواد الغذائية الاساسية وخصوصا مادتي البيض ولحوم الدجاج وباسعار تنافسية وذلك لخلق التوازن في الاسعار بالسوق المحلية ".وأضاف، ان "الوزير وخلال الزيارة اطلع على خطط الشركة في تأمين خزين مفردات السلة الغذائية للاستحقاقات القادمة ونسب الانجاز في مشاريع الشراكة والاستثمار للشركة لتحسين الاداء والارتقاء بالخدمات التي تقدمها ضمن نشاطها التجاري "، مشددا على "ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على خزين المواد الغذائية تحسبا لاي طاريء واتخاذ كافة اجراءات السلامة والمتابعات الدورية لعمليات التوضيب والخزن" .