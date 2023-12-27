رئيس الوزراء الإسباني يجري مشاورات سياسية في بغداد

2023-12-27 23:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وأخبر مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، بأن سانشيز سيجري خلال الساعات المقبلة زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد ويبحث مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني عددا من الملفات المهمة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي.

وبحسب المصدر، فإن سانشيز سيبحث في بغداد أيضاً التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة بسبب حرب غزة.