الأولمبية العراقية تعلق على تصريحات والد الملاكم يوسف الماجدي

2023-12-27 23:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علقت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية؛ يوم الأربعاء، على تصريحات والد الملاكم يوسف الماجدي، مشيرة إلى أن اعتذار "الماجدي" عن تمثيل بلده "تبريرات غير مقبولة".

وقال مدير إعلام اللجنة حسين علي حسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة حريصة، وبشكل جاد، على احتضان المواهب العراقية الرياضية وتهيئة سبل تفوّقها بمختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يجري إزاء الملاكم العراقي الصاعد يوسف الماجدي".

واضاف ان "اللجنة الأولمبية تبدي استغرابها حيال مانشره والد الملاكم الماجدي، والذي يدير أعماله، وأعمال ولديه الآخرين في فضاء الاحتراف الأميركي للعبة الملاكمة"، مبيناً أن "اللجنة الأولمبية كانت قد قدمت تسهيلات مضافة لشقيق يوسف والذي يمارس الملاكمة أيضاً".

وتابع علي أن "الأمانة العامة ممثلة بشخص الأمين كانت أدرجت الملاكم الشاب في برنامج الرعاية الأولمبية الخاص بإعداد الرياضيين للمشاركات في الدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024، كما أدخلته في العديد من المعسكرات التدريبية الخارجية وقدمت له كل التسهيلات المالية والادارية بصدد تذاكر سفره وإقامته وتأشيرات دخول الكثير من الدول التي تدرب واشترك ببطولات رسمية أقيمت فيها".

وبين علي بان "اللجنة الأولمبية كانت سعت لإشراك الماجدي في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانزو لكنه اعتذر عن ذلك مبرراً بالإجهاد والتهيؤ لتدريبات ذاتية يجريها بنفسه، بعد تراجع أداؤه، ونتيجته، في مشاركته بدورة الألعاب العربية الأخيرة التي أقيمت في الجزائر".

واشار الى "اعتذار الماجدي عن تمثيل وطنه لا يمكن قبوله بتبريرات بعد مسافات السفر والارهاق لأنها ثوابت كانت قائمة وليست بجديدة ليتم طرحها اليوم، وان اللجنة الأولمبية تحتضن الشباب العراقي أينما يقيم لكنها ليست مسؤولة عن بعد أو قرب أماكن إقامتهم، ولنا باللاعبين الكرويين، وكثرة مشاركاتهم ومعسكراتهم التدريبية والتجمعات التي يجريها المنتخبان الأولمبي، والوطني، خير استعارة يمكن نقدمها لملاكمنا الشاب، ولمدير أعماله والده".

وختم مدير إعلام اللجنة الأولمبية حديثه بحرص اللجنة الأولمبية على استمرار الملاكم يوسف الماجدي في المنهج التدريبي طويل الأمد الذي أعدته الأمانة العامة وملاكات اللجنة الفنية لتحضيره، وان يستعيد ثقته بنفسه وجمهوره ومتابعيه".