محافظ الديوانية يوجه بتعطيل الدوام في المدارس ليوم الخميس

2023-12-28 00:06:00 - المصدر: واع

الديوانية – واعوجه محافظ الديوانية ميثم عبد الإله، بتعطيل الدوام في المدارس فقط ليوم الخميس.وذكر بيان لديوان المحافظ تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية أعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد يوم الخميس 2023/12/28 عطلة رسمية في المدارس فقط".