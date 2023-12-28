استشهاد النقيب الطيار علاء سلمان بعد اصابته بسقوط الطائرة في الانتخابات

2023-12-28 00:24:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استشهد النقيب الطيار علاء سلمان، اليوم الاربعاء (27 كانون الاول 2023)، في المستشفى بعد 8 ايام من اصابته واستشهاد زميله العقيد الطيار، مروان جلال عقب سقوط طائرتهما خلال مهمة تتعلق باسناد العملية الانتخابية.

وذكر مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "النقيب الطيار علاء سلمان استشهد اليوم دون ان تصرف وزارة الدفاع تكاليف علاجه".

وكان وزير الدفاع قد وجه يوم امس الثلاثاء، بتحمل تكاليف علاج النقيب الطيار علاء سلمان، في اجراء وصفه مراقبون بالمتأخر، عقب مرور اسبوع من اصابة العقيد الطيار في 19 كانون الاول الجاري في طوز خرماتو اثناء تنفيذ واجب يتعلق باسناد العملية الانتخابية، بسبب سوء الاحوال الجوية.







