المحافظات التي اعلنت تعطيل الدوام في المدارس ليوم الخميس

2023-12-28 01:04:00 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام في المدارس فقط ليوم الخميس.وذكر بيان لديوان المحافظ تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية أعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد يوم الخميس 2023/12/28 عطلة رسمية في المدارس فقط".من جانبها، أعلنت محافظة بابل، تعطيل دوام المدارس ليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.إلى ذلك، أعلنت محافظة الانبار تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية، والثانوية، ورياض الاطفال فقط، يوم الخميس الموافق 28 كانون الاول 2023، نظراً لسوء الاحوال الجوية في عموم مناطق المحافظة.