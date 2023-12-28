تخويل ادارات المدارس في بغداد بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس

2023-12-28 01:44:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والرصافة الاولى والثالثة، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، تخويل ادارات المدارس بتعطيل الدوام اليوم بسبب الأمطار.

وقالت المديريات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نظرا لسوء الاحوال الجوية وللصلاحيات المخولة لنا من قبل وزير التربية وحفاظا على سلامة ابناءنا الطلبة

نخول ادارات المدارس بتعطيل الدوام ليوم الخميس للطلاب والملاكات على ان يستمر دوام الادارة والحرفيين وموظفي الخدمة لتهيأة المدرسة ومنع تراكم الامطار".

وفي وقت سابق، قالت وزارة التربية في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "سبق وان تم اعطاء تقدير حالة الدوام الرسمي من عدمه خلال الأمطار الشديدة إلى الجهات المحليّة سواء المحافظة او المديرية العامة".

وتوقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار الأمطار الحالية اليوم الخميس في غالبية مناطق البلاد.



