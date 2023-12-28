مارتينيز: رونالدو يريد البقاء مع البرتغال حتى عام 2026

2023-12-28 07:28:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف المدرب الإسباني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيز عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.وفي حديث له، قال روبرتو مارتينيز: "لقد تحدثت مع رونالدو عندما كان قريبًا للغاية من الوصول إلى 200 مباراة دولية، وهو أمر لم يفعله أحد من قبل".وأضاف: "قلت لرونالدو هل الوصول إلى 200 مباراة دولية أمر يثير اهتمامك أم لا؟... لكنه قال لي يهمني الوصول إلى 250 مباراة مع البرتغال".يذكر ان الدون خاض حتى الآن 205 مباريات دولية مع البرتغال، وإذا أراد الوصول إلى 250 مباراة دولية، فمن المرجح أن يظل بقميص منتخب البحارة حتى كأس العالم 2026.