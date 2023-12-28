الديوانية وبابل والانبار تعطل دوام المدارس الخميس

2023-12-28 07:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محافظتا الديوانية وبابل، تعطيل دوام المدارس يوم غد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 2023/12/28 في المدارس فقط".

في السياق، قال محافظ بابل وسام اصلان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للمدارس فقط بسبب سوء الأحوال الجوية".

كما قررت محافظة الأنبار أيضا تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم الخميس

وفي العاصمة بغداد، خولت مديريات تربيات الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة ادارات المدارس بتعطيل الدوام الرسمي للطلبة والملاكات التعليمية اليوم الخميس.

وتشهد معظم مناطق البلاد هطول امطار مستمر منذ مساء الاربعاء.