نجم أهلي جدة يهدد مستقبل فيرمينو

2023-12-28 08:14:01 - المصدر: واع

متابعة – واعبات البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة، مهددا بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عودة محتملة لنجم "الراقي".وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المقدوني إزجان أليوسكي، لاعب الأهلي، طلب من مسؤولي ناديه إعادته إلى قائمة الفريق المسجلة في دوري روشن للمحترفين في كانون الثاني، أو السماح له بالرحيل.وكان الأهلي قد استبعد أليوسكي من القائمة المحلية للفريق، بهدف قيد جابري فيجا. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي أبلغوا اللاعب بأن القرار النهائي سيكون للألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، حيث سيحدد احتياجاته الفنية.لكن، وفقا للصحيفة ذاتها، ففي حال قرر يايسله عودة أليوسكي، سيكون ذلك على حساب فيرمينو أو التركي ميريح ديميرال.وانضم أليوسكي إلى الأهلي صيف 2021 قادما من ليدز يونايتد، بعقد يمتد ل3 مواسم، ما يعني انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.في المقابل، انضم فيرمينو وديميرال إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري قادمين من ليفربول وأتالانتا على الترتيب.