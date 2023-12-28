الأمن يداهم "وكر دعارة" يضم فتيات صغيرات في بعقوبة

2023-12-28 08:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في شرطة ديالى، يوم الخميس، بالقبض على 10 أشخاص في مداهمة لـ"وكر دعارة" في مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية خاصة وبناء على معلومات استخبارية داهمت، ليلة أمس الأربعاء، وكر دعارة في مدينة بعقوبة واعتقلت من فيه.

وبين المصدر، ان الوكر يضم 7 نساء بينهن فتيات بعمر 14 عاماً، وطلبة جامعيين، مشيرا إلى أن النساء المعتقلات من مناطق متفرقة من المحافظة.

واكد اقتياد المعتقلين الى مراكز الاحتجاز والتحقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة.