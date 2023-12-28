الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

2023-12-28 08:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس آذار المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2086.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولارا.

وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14 بالمئة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2096.50 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في خمسة أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.42 دولار للأوقية وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب اثنين بالمئة.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارا. كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1156.16 دولار ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.