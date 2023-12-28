مراسم استقبال رسمي واجتماعات موسعة مع سانشيز في بغداد.. صور

2023-12-28 09:54:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، مراسم استقبال رسمي لرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الذي وصل إلى العاصمة بغداد مساء أمس.

وبحسب بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد شهدت شهدت المراسم، التي جرت في القصر الحكومي، عزف النشيدين الوطنيين للعراق وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف.

وقال البيان، أيضاً، إن الرئيسين سيعقدان جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الجانبان، وفق البيان، اجتماعاً موسعاً يتناول أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وسبل تنمية العلاقات في الاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية وصولاً الى شراكة استراتيجية بناءة.

وستشهد الزيارة عقد لقاء موسع لرجال الاعمال العراقيين والاسبانيين وممثلي الشركات المتخصصة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ونظيره الاسباني.

ووصل سانشيز، مساء امس الاربعاء، إلى العاصمة بغداد، في مستهل زيارة رسمية إلى العراق.

وفي وقت سابق اليوم، أخبر مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، بأن سانشيز سيجري خلال الساعات المقبلة زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد ويبحث مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني عددا من الملفات المهمة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي.

وبحسب المصدر، فإن سانشيز سيبحث في بغداد أيضاً التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة بسبب حرب