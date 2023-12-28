حسام فوزي يقود أول وحدة تدريبية لكرة العميد

2023-12-28 09:56:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارقاد المدرب الجديد لكرة نادي كربلاء حسام فوزي، أول وحدة تدريبية مع مساعده صادق سعدون، استعداداً لمواجهة الميناء يوم غد الجمعة لحساب الجولة الـ 12 من دوري نجوم العراق للمحترفين .وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي كربلاء الرياضي مسلم الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" المدرب حسام فوزي تحدث مع اللاعبين في محاضرة فنية ومن ثم انطلقت الوحدة التدريبية العملية".وأضاف الركابي أن" مباراة الغد تعد الأولى للفريق للعب على أرضه وبين جمهوره ، ويأمل العميد الكربلائي أن يحقق نتيجة إيجابية تليق بسمعة النادي وترقى لسمعة دوري المحترفين".يذكر أن إدارة نادي كربلاء كانت قد تعاقدت مع الكابتن حسام فوزي ومساعده صادق سعدون لقيادة كرة العميد خلفاً للمستقيل حيدر عبودي.