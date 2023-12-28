2023-12-28 09:56:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، توضيحا بشأن امكانية تعطيل الدوام اليوم بسبب الامطار.

وقالت الوزارة في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "سبق وان تم اعطاء تقدير حالة الدوام الرسمي من عدمه خلال الأمطار الشديدة إلى الجهات المحليّة سواء المحافظة او المديرية العامة".

وتوقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار الأمطار الحالية اليوم الخميس في غالبية مناطق البلاد.