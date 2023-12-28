2023-12-28 10:04:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة بمكافحة الإرهــاب في بغداد/ الرصافة، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص ينشر صور ومقاطع فيديو تروج لجرائم وأفكار تنظيم داعش.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مفارزها رصدت ، حساباً الكترونياً وهمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في الترويج الجـرائم وأفكار داعش ضد ابناء الشعب وأفراد القوات المسلحة والأمنية، التي من شأنها إثارة الرعب وزعزعة الأمن في نفوس المواطنين.

وأضاف البيان أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني متخصص وخلال ساعات من التعقب والتحري تم التوصل الى مكان تواجد صاحب الحساب الوهمي، وبعد استحصال الموافقات القضائية الاصولية تمت مداهمة الدار الواقعة في أحد احياء بغداد بجانب الرصافة، وتم إلقاء القبض عليه وضبط جهاز الهاتف الذكي الذي يستخدمه.

ووتابع البيان أنه لدى التحقيق الأولي معه اعترف صراحة بقيامه بالترويج لأفكار وجرائم داعش، ودونت اقواله واُحيل الى الجهات المختصة استعداداً لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل.