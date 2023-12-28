2023-12-28 10:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أمن

طالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي، الخميس (28 كانون الأول 2023)، بحملة واسعة لتطهير جبال قراجوغ من عناصر تنظيم داعش، فيما وصفها بـ"عاصمة داعش في العراق".

وقال كلالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تلال قراجوغ القريبة من قضاء مخمور هي الملاذ الرئيسي والمعقل الكبير وعاصمة تنظيم داعش في العراق، وهي منطقة ستراتيجية يتنقل من خلالها إلى جميع محافظات البلاد".

وأضاف أنه "منذ 6 سنوات يتواجد عناصر تنظيم داعش في هذه المنطقة ويستغلون جغرافيتها المعقدة والصعبة، ومازالوا يتخذونها منطقة مهمة للتنقل بين الأنبار ونينوى وصلاح الدين والشريط الحدودي مع سوريا".

وأشار القيادي الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أنه "توجد طرق تربط قراجوغ مع مناطق جنوب كركوك والحويجة والدبس، وأيضا تتصل بمناطق جزيرة نينوى ومنها إلى صحراء الأنبار والشريط الحدودي مع سوريا، وتنظيم داعش يستغل هذه المنطقة لنقل عناصره وأسلحته، وبالتالي يجب القيام بعملية عسكرية برية وبغطاء جوي من التحالف الدولي".

وتوصفُ منطقةُ "قراجوغ"، التابعة لقضاء مخمور شرقي مدينة الموصل، بأنَّها العاصمةُ الجديدة، التي يتَّخذها تنظيمُ داعشَ منطلقاً لتنفيذ هجماته على المحافظات العراقية المختلفة.



