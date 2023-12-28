النقل تعلن انجاز جديد في مشروع الارصفة الخمسة ضمن ميناء الفاو الكبير

2023-12-28 10:26:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





كشفت وزارة النقل ،عن انجاز جديد في مشروع الارصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير.





وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة،

إنه "تم انجاز العدد الكامل لفقرة تصنيع حواضن الجسور الـ(Housing)، وهي عناصر مسبقة الصب والبالغ عددها (2072) عنصرا، والتي تم تصنيعها بالكامل في ساحة صب العناصر مسبقة الصب رقم (1) الكائنة في ساحة الحاويات".





وأضاف البيان، أن "هذا العدد الكبير من هذه القطع يؤشر ضخامة العمل بالأرصفة"، مبيناً أن "عملية تثبيت هذه القطع مستمرة في المقطع (18) بإتجاه المقطع (19)".





ونوّه البيان، بان مدير عام موانئ العراق الدكتور فرحان الفرطوسي اكد ان تنفيذ تلك الأعمال، تم استنادا لتوجيهات وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، التي تشدد على أهمية تضافر الجهود في إنجاز ميناء الفاو الكبير.

يذكر أن مشروع إنشاء محطة الحاويات لميناء الفاو الكبير وهو أحد المشاريع الخمسة للمشروع، يتضمن بناء خمسة ارصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول (1750) مترا، وانشاء ساحة الحاويات بطول (1750) مترا.





يتبع....