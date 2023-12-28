معسكر داخلي يجهز رباعينا لبطولة آسيا

2023-12-28 11:30:04 - المصدر: واع

بغداد - واعيستعد منتخبنا الوطني لرفع الأثقال للمشاركة في منافسات بطولة آسيا التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند مطلع شهر شباط المقبل، بمشاركة واسعة من أبطال اللعبة في القارة، والتي تعد مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.وقال نائب رئيس الاتحاد المركزي للعبة صالح محمد كاظم في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" هدفنا حجز بطاقات التأهل للأولمبياد المقبل من خلال إعداد رباعينا بالشكل الأمثل بحسب الخطط الموضوعة سابقاً "، موضحاً أنه" تم تخصيص معسكر تدريبي داخلي طويل الأمد يمتد لغاية موعد انطلاق البطولة القارية في أوزبكستان، بصفتها إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس".وأضاف كاظم أن" اتحاده وضع خطة إعداد مثالية لمنتخب تحت 17 عاماً، إذ انتظم الرباعون في معسكر تدريبي أقيم بمحافظة أربيل ويستمر 30 يوماً، بإشــراف الخبير صباح زبون والمدربين حازم محمد وحيدر عبد الله وسلام جبر "، لافتاً الى أن" تطوير الفئات العمرية يعد من أولويات المكتب التنفيذي الذي لا يزال يدعم زج هذه الشريحة في المشاركات الخارجية، بغية رفد المنتخبات الوطنية بالوجوه الشابة المتميزة من أجل ديمومة اللعبة".