البارتي "ينسف" اعترافه بأحقية اليكتي بمنصب محافظ كركوك: الحسم بعد نتائج الانتخابات النهائية- عاجل

2023-12-28 11:32:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة كركوك محمد كمال، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، تشكيل تحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة أو الاعتراف بحق الاتحاد الوطني بمنصب المحافظ.

وقال كمال في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "حتى الآن لم تعلن نتائج الانتخابات بشكل رسمي ولم تبدأ المفاوضات مع أي طرف، ولم نعلن حتى الآن تأييدنا لآن يكون المحافظ من الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف، أننا "نؤيد أن يكون المحافظ كرديا باعتبار المكون هو الأكبر في كركوك، ولكن لا يمكن إدارة محافظة كركوك إلا بالتوافق بين جميع المكونات والأطراف السياسية".

وأشار كمال إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني هو الفائز الأول في كركوك ولكن مع هذا هنالك مفاوضات طويلة وشروط يجب تحقيقها، لمن يريد إدارة الحكومة المحلية في المحافظة".

وكانت وسائل اعلام كردية قد نقلت عن كمال قوله ان الاتحاد الوطني (تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا) تصدر الانتخابات المحلية التي جرت منتصف الشهر الجاري، ومن حقه تنصيب محافظ للمدينة، لكن كمال وصف هذا التصريح بأنه "محرف".

وبحسب نتائج الانتخابات الاولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يوم (19 كانون الأول 2023) فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 5 مقاعد بينهما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين اثنين، فيما حصل التحالف العربي على 3 مقاعد وتحالف القيادة على 3 مقاعد والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعدًا واحدًا فقط للكوتا.



