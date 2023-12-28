المالكي والعامري يؤكدان أهمية الإسراع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات

2023-12-28 11:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف نبني هادي العامري أهمية الإسراع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات.وذكر المكتب الإعلامي رئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل اليوم بمكتبه رئيس تحالف نبني هادي العامري"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، وما افرزته نتائج الانتخابات المحلية مؤخرا".وأضاف أن "الجانبين اكدا أهمية الإسراع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها من اجل الاسراع في تشكيل الحكومات المحلية، لغرض تحقيق طموحات الشعب العراقي، والاستفادة من الخطط والمشاريع التي ستنفذها الحكومة الاتحادية في عموم المحافظات".وبشان الاعتداء الأمريكي الأخير على المقار الأمنية في واسط وبابل، أعرب الجانبين عن "إدانتهما لهذه الاعتداءات التي تعد تجاوزا صارخا لسيادة العراق وحرمة أرضه".