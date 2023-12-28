الكهرباء يصطدم بالعهد اللبناني في نصف نهائي كاس الاتحاد الآسيوي

2023-12-28 11:46:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوضعت قرعة نصف نهائي كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ممثل الوطن فريق الكهرباء بمواجهة العهد اللبناني.وسُحبت قرعة مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-24، صباح اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي أسفرت نتائجها عن مباريات متوازنة.إذ سيلتقي فريق الكهرباء العهد اللبناني في مباراة الذهاب بملعب العهد أما مواجهة الإياب فسيحتضنها ملعب البصرة الدولي.وتأهل 11 فريقاً من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة، والتي انطلقت في أيلول بمشاركة 36 فريقاً من مختلف مناطق الاتحاد الخمس.