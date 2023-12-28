2023-12-28 11:56:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مدير عام التربية يوجه بتعطيل الدوام في المدارس الكرفانية والمدارس التي تشكل خطر على طلبتنا





بناءا على توجيهات معالي وزير التربية للمدراء العامين في بغداد والمحافظات بتعطيل الدوام بسبب الامطار وحالات الطوارئ .. أعلن مدير عام تربية المثنى الاستاذ رياض رحيم طعيمه اليوم الخميس تعطيل الدوام في المدارس الكرفانية والمدارس التي تشكل خطر على الطلبة والتلاميذ ، بسبب الأمطار الغزيرة وما يصاحبها من مخاطر .