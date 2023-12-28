نائب يحدد موعد التصويت على اختيار رئيس البرلمان: نتائج الانتخابات المحلية ستؤثر

2023-12-28 12:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو مجلس النواب علي نعمة البنداوي، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، موعد التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب.

وقال البنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية متفقة على الاسراع بحسم التصويت على اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب"، لافتا الى ان "قائمة المرشحين المطروحة تتراوح من 4-5 اسماء حتى الان وتتباين الآراء حيال دعم أيا من تلك الأسماء"، مستدركا "لكن بالمحصلة هناك ارادة من اجل الاسراع بأنهاء هذا الملف".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن "التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب سيتم بعد منتصف كانون الثاني المقبل من خلال جلسة رسمية"، لافتا الى ان "مدخلات نتائج الانتخابات المحلية سيكون لها تأثير".

واشار البنداوي الى، انه "لا يمكن تحديد بوصلة من هم المرشح الاكثر دعما بالوقت الحالي، لافتا الى ان بعد 15 كانون الثاني حتما سيحسم هذا الملف ولن يؤجل وفق تقديراتنا".

وقررت المحكمة الاتحادية، منتصف تشرين الثاني الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، فيما وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ"الغريب" وقال إنه سيسعى لاستيضاحه.



