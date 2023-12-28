مقتل شرطي وإصابة أشخاص آخرين بهجوم مسلح داخل سوق شعبية وسط كركوك

2023-12-28 12:44:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الخميس، بمقتل شرطي وإصابة آخرين بهجوم مسلح داخل سوق شعبية بمدينة كركوك.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين اثنين فتحا نيران اسلحتهما قبل ظهر اليوم داخل سوق رأس الجسر الشعبية في كركوك مستهدفين شرطياً بتربة مفوض مما أسفر عن مقتله على الفور.

وأضافوا أن ثلاثة آخرين بينهم امرأة أصيبوا بجروح بسبب الهجوم جراء اكتظاظ السوق بالمتبضعين.

بدوره رجح مصدر أمني ان يكون الحادث جنائيا وليس ارهابيا.