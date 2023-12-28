قيادي بتحالف الفتح يحدد نقطة انطلاق الطائرات التي تقصف مقرات الحشد ويتحدث عن "مؤشر خطير"

2023-12-28 12:58:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد تحالف الفتح، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، نقطة انطلاق الطائرات الامريكية التي تقصف مقرات الحشد الشعبي في الأراضي العراقية، فيما طالب باخراج القوات الامريكية من البلاد.

وقال القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية مطالبة بشكل عاجل بتطبيق قرار مجلس النواب الذي يقضي بإخراج كامل القوات الامريكية من كافة الأراضي العراقية، فهذا البقاء هو سبب الاستمرار في العدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي".

وأضاف، أن "الطائرات الامريكية التي تقصف مقرات الحشد الشعبي تنطلق من الأراضي العراقية، وهذا مؤشر خطير ويدل على خطورة البقاء الأمريكي ولهذا يجب اخراج تلك القوات وكذلك انهاء مهلة التحالف الدولي، الذي يعتبر هو الغطاء للقصف الأمريكي على مقرات الحشد".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن قصفا استهدف أحد مقرات الحشد في منطقة "الجزائر" التابعة لمدينة الحلة وسط بابل، كما سمع دوي انفجارات قوية قرب مطار أربيل الدولي".

واضاف، أن "الانفجارات وقعت في الساعة 4:00 فجر الثلاثاء وأعمدة الدخان تصاعدت في مكان القصف، حيث تعرض معسكر لحركة النجباء لقصف جوي مجهول، في حين أعلن البنتاغون تنفيذ ضربات استهدفت 3 منشآت لكتائب حزب الله في العراق".

فيما أوضح، أن "القصف طال معسكرا للنجباء في منطقة "الفتح المبين" بناحية تاج الدين شمالي واسط، ويعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف".

واعلنت الحكومة العراقية استشهاد عنصر وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون بغارة امريكية استهدفت مقرات للحشد الشعبي وسط محافظة بابل، فيما جاء هذا القصف على خلفية استهداف طائرات مسيرة لمطار اربيل واصابة 3 جنود امريكيين.