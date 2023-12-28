البصرة تحتضن بطولة كأس العراق للمبارزة

2023-12-28 13:06:17 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارتنطلق اليوم الخميس، منافسات بطوله كأس العراق لمنتخبات المحافظات للمبارزة والتي ستحتضنها محافظة البصرة وتستمر لغاية الثلاثين من كانون الأول الحالي.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة أزهر علي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مجمع القاعات التخصصية التابع لشباب ورياضة البصرة سيحتضن منافسات بطولة كأس العراق لمنتخبات المحافظات للأسلحة الثلاثة ولفئة الرجال وسط مشاركة واسعة " مبيناً أن" هذه البطولة ستقام برعاية الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة والخماسي الحديث وهي خاتمة منهاج الاتحاد للسنة الحالية 2023".وأضاف علي أن" اتحاد اللعبة وجه بتشكيل لجنة للإشراف على البطولة ومتابعة وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاحها ".وتابع علي أن " اتحاده وجه بوضع برنامج العام المقبل وانطلاق النشاطات وتسمية اللجان و تهيئة الظروف المناسبة لإقامه البطولات المحلية والمشاركات الخارجية وكذلك البدء لصيانة القاعات حال انتهاء الموسم الحالي".