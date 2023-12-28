وزير الصحة يكشف عن خطة مستقبلية لإدارة مشاريع صحية من شركات عالمية

2023-12-28 13:26:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمي

كشف وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن الخطة المستقبلية للوزارة بشأن إدارة المستشفيات من قبل شركات عالمية، فيما أشار إلى قرب إحالة وإدراج مستشفيات ومشاريع صحية في كربلاء المقدسة.

وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى الإمام الحسن المجتبى (ع)، عرضت فيه خدمات متميزة وعالية التخصص تقدم لأهالي كربلاء المقدسة وبقية المحافظات المجاورة، لاسيما الزائرون منهم".

وأضاف، أن "الخطة المستقبلية للوزارة هي التوسع بالخدمات التخصصية في هذا المستشفى، إضافة إلى إحالة مشاريع مماثلة إلى شركات عالمية لإدارتها"، مؤكداً "إحالة مستشفى النجف الأشرف إلى شركة إيطالية لإدارته وتشغيله، وفي المستقبل ستتم إحالة مستشفيات أخرى للغرض نفسه، ومن ضمنها مستشفى الإمام الحسن (ع) في كربلاء المقدسة".

وأشار إلى، أنه "ستتم إحالة مستشفى ذات سعة 100 سرير في قضاء الجدول الغربي قريباً، إضافة إلى أنه سيتم إدراج مستشفى ذات سعة 200 سرير في قضاء الهندية، فضلاً عن مشاريع عديدة في محافظة كربلاء المقدسة، من ضمنها مركز للجهاز الهضمي، إضافة إلى تأهيل المستشفى الحسيني والطوارئ ومراكز صحية أخرى".

وأوضح، أن "البرنامج الحكومي يتضمن التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في قطاع الصحة، وهذا التعاون واضح جداً بين الوزارة الاتحادية وبين محافظة كربلاء المقدسة".

من جانبه، قال محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، في كلمته خلال المؤتمر العلمي الثاني الذي أقيم في مستشفى الإمام الحسن المجتبى (ع) التعليمي بكربلاء المقدسة: إن "انعقاد المؤتمرات والندوات العلمية يشكل فرصة للباحثين والمختصين للمراجعة والتقييم ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات العلمية والاستفادة من الدراسات والخبرات العالمية وتوطيد العلاقات العلمية والصحية بما يسهم في زيادة الوعي الصحي ورفع المستويين التعليمي والصحي".

وتابع: "كما أن إقامة المؤتمرات العلمية يمثل إنتاجاً لرؤية مستقبلية للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي نحو مستويات أفضل والعمل معاً لتقديم أفضل الخدمات لمواطني المحافظة وزائريها الكرام".

بدوره، قال مدير مستشفى الإمام الحسن المجتبى (ع) التعليمي، حسين الخزرجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المؤتمر العلمي، شهد حضور رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات وأساتذة تدريسيين وملاكات طبية من داخل المحافظة وخارجها ومديري المؤسسات الصحية للدائرة".

وأضاف، أن "المؤتمر عقد بالتعاون مع عدد من الشركات الدوائية، وشهد عرض ومناقشة (15) بحثاً علمياً وعملاً مسرحياً بعنوان رسالة لذوي المرضى".

وتابع: "وكذلك تم عرض فيلم وثاقي عن المستشفى منذ بدايات تأسيسه ولغاية الآن، وما تحقق من نجاحات باهرة تركت أثراً طيباً في نفوس المرضى وذويهم، فضلاً عن توزيع دروع تذكارية وشهادات تقديرية لرؤساء الجلسات العلمية والمُحاضرين".

واحتضنت قاعة المؤتمرات في مستشفى الإمام الحسن المجتبى (ع) التعليمي بكربلاء المقدسة، فعاليات اليوم العلمي الثاني لها تحت شعار (يداً بيد تضافرت الجهود لتقديم خدمات صحية مميزة).