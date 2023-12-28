السهلاني يشيد بأناء ذي قار الحاصلين على ذهبية العرب بالدراجات

2023-12-28 13:44:01 - المصدر: واع

واع - ذي قار – نصار الحاجأشاد مدير شباب ورياضة ذي قار مهند السهلاني، بلاعبي الدراجات من أبناء المحافظة المتوجين بالذهب والفضة في بطولة العرب التي اختتمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.وقال السهلاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات الرياضية لأبناء ذي قار ، مشيداً بالجهود الكبيرة للطاقم التدريبي ".من جانبه أوضح المدرب عبد الخضر طعين لـ(واع) أن" مشاركة العراق في البطولة حققت نجاحاً كبيراً بعد حصد المنتخب الوطني لميداليتين ذهبيتين إحداهما للاعب محافظة ذي قار حسين إيهاب واثنتين فضيتين والخامسة برونزية " ، مشيداً بالمستوى اللافت الذي قدمه لاعبونا ".وشارك في البطولة التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض نحو 14 دولة عربية وحصد منتخبنا الوطني للدراجات منها خمس ميداليات بين ذهبية وفضية وبرونزية واستمرت البطولة لمدة 12 يوماً .