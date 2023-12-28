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ارتفاع كبير بنسبة تحويل الدولار الامريكي الى خارج العراق

ارتفاع كبير بنسبة تحويل الدولار الامريكي الى خارج العراق
ارتفاع كبير بنسبة تحويل الدولار الامريكي الى خارج العراق
2023-12-28 13:54:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت نسبة الحوالات الخارجية في مزاد العملة اليومي للبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 189 مليون دولار

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 210 ملايين و 430 الفا  551 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 189 مليونا و499 الفا و551 دولارا مرتفعة بنسبة 90% ، عن المبيعات النقدية البالغة 20 مليون و 931 الف دولار. 

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 64 شركة.

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