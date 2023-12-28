2023-12-28 13:54:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمنى، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، عن اقتحام وكر للأعمال المشبوهة واعتقال 10 اشخاص اغلبهم نساء قرب بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فريقاً امنياً مشتركاً اقتحم وكر للأعمال المشبوهة قرب بعقوبة واعتقل 10 بداخله، اغلبهم نساء"، مشيرا الى أن "المتهمين كانوا يقومون بأعمال منافية للأخلاق".

واضاف، أن "هناك اوامراً مشددة بمنع وجود الاوكار السوداء في اشارة الى المنازل التي تستخدم في الاعمال المنافية للأخلاق والتي لا يمكن التهاون معها في ظل شكاوى المواطنين".

وأشار المصدر الى، أن "الاقتحام ليس الاول من نوعه بل جرى في مناطق اخرى خلال الاشهر الماضية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية"، مؤكدا ان "حماية المجتمع من المنحرفين اولوية وفق مبادى القانون".

وفي وقت سابق دعا قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، ضرورة اعلان صولة فرسان جديدة في المحافظة.

وقال الحيالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مشاكل ديالى لاتقف عن الرصاص والاغتيالات بل هناك تجاوز على القوانين يجب وضع حد له وان تفتح كل الملفات المعقدة والحساسة لانها ستؤدي الى احترام هيبة الدولة وانتهاء حالة غير سليمة من فرض السطوة والهيمنة من قبل البعض على مقدرات الدولة"، لافتا الى اهمية ان "تكون هناك صولة فرسان جديدة في ديالى".



