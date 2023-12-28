أربيل تعلن حصيلة فعالياتها للعام 2023 وابرزها إغلاق 1000 مكان مخالف للتعليمات

2023-12-28 14:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء أربيل، اليوم الخميس، عن حصيلة فعالياتها للعام 2023، وفيما بينت أنها أغلقت 1000 مكان مخالف للتعليمات والضوابط، أكدت اعتقال وتغريم نحو 1000 شخص من المتجاوزين على القانون.

وقال قائممقام قضاء اربیل نبز عبدالحمید في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "في العام 2023 أغلقنا ۱۰۰۰ مكان تضمنت بين مطاعم، ومتاجر للتسوق، ومذاخر ادوية، وفنادق بسبب ارتفاع الأسعار، وبسبب عدم توافر التراخيص والمواصفات الصحیة الرسمية في عملها"، مردفا بالقول "أستحصلنا غرامات منهم مبلغاً مالياً قدره ۲۹۲ مليون دينار عراقي".

وأضاف "قمنا باحتجاز 134 شخصاً متجاوزاً، وتغريمهم، وهم من بين اصحاب الاماكن التي اغلقت، فضلاً عن احتجاز 850 شخصا متجاوزين على القانون".

وتابع عبد الحميد "كما قمنا باتلاف 214 طناً من الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك، وخمسة أطنان من الألعاب النارية، و 7334 من المواد غير صالحة للبیع التي تباع في الأسواق".

واوضح قائممقام اربيل "كما عاقبنا 126 شخصاً من اصحاب المولدات من مجموع 1080 مولدة داخل مدينة اربيل، كما منحنا 1132 اجازة لافتتاح أماكن جدیدة في اربیل مثل المحال التجارية وغيرها".