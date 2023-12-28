2023-12-28 14:28:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أظهر مقطع مصور، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، مسلحاً مجهولاً يقتل منتسب أمني ويصيب آخر بجروح بليغة في محافظة كركوك.

وبحسب المقطع الفيديوي الذي حصلت عليه "بغداد اليوم"، فأن "مسلحاً مجهولاً يرتدي قناع يخفي وجهه، أقدم على قتل منتسب أمني، وأصاب آخر بجروح بليغة باطلاقات نارية داخل السوق الكبير في محافظة كركوك".





لحظة قيام مسلح ملثم بقتل منتسب أمني واصابة آخر داخل السوق الكبير في كركوك pic.twitter.com/Lmv1O2bvyt — وكالة بغداد اليوم (@Baghdadtodayiq) December 28, 2023











