أربيل تنأى بنفسها عن "حرب الفصائل والأمريكان": طهران وواشنطن أصدقاء لكردستان

2023-12-28 14:38:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023) إن إيران وأمريكا أصدقاء لحكومة إقليم كردستان ولسنا طرفا في صراعهم، مطالباً الحكومة الاتحادية بإخراج الفصائل المسلحة من مناطق الاقليم.

وقال سلام لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم ليس مع فرض الهيمنة من قبل أي دولة، والحرب بين الفصائل المسلحة والقوات الأميركية لا دخل لنا فيها لأسباب مختلفة" مستدركا بالقول: "نقف بنفس المسافة بين واشنطن وطهران".

وأضاف، أن "هذه النار ستكون أكبر وأشرس وستدمر أكبر حجم في المنطقة وليست كردستان وحدها"، مؤكداً أنه "لو تم استهداف إقليم كردستان بـ 100 طائرة درون خلال اليوم الواحد فلن ندخل بهذه الحرب".

وتابع سلام، أنه "على الحكومة العراقية وبرئاسة محمد شياع السوداني حماية الإقليم عبر إخراج الفصائل الخارجة عن القانون من أطراف أربيل وخاصة من مناطق سهل نينوى".

ومنذ 17 تشرين الثاني الماضي، صعّدت الفصائل العراقية من هجماتها على القوات الأمريكية التي تتمركز في قواعد عراقية بمدينة اربيل وعين الأسد فضلا عن مواقع بالعاصمة بغداد ومنها السفارة الأمريكية التي تعرضت إلى هجوم بصواريخ تم اطلاقها من مكان قريب.

وأعلنت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، استشهاد عنصر وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون في قوات الحشد الشعبي بغارة جوية أمريكية على مقرهم في مدينة الحلة وسط محافظة بابل.

ونددت الحكومة العراقية في بيان لها بـ"استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي"، معتبرة أنه "فعل عدائي واضح وغير بناء".

من جهتها قالت مصادر أمنية، إن" قصفا استهدف أحد مقرات الحشد في منطقة "الجزائر" التابعة لمدينة الحلة وسط بابل، كما سمع دوي انفجارات قوية قرب مطار أربيل الدولي فجر اليوم الثلاثاء.

وصرّح مصدر عسكري، أن الانفجارات وقعت في الساعة 4:00 فجر الثلاثاء وأعمدة الدخان تصاعدت في مكان القصف، حيث تعرض معسكر لحركة النجباء لقصف جوي مجهول، في حين أعلن البنتاغون تنفيذ ضربات استهدفت 3 منشآت لكتائب حزب الله في العراق.

وبحسب المصدر، فأن" القصف طال معسكرا للنجباء في منطقة "الفتح المبين" بناحية تاج الدين شمالي واسط، ويعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف".