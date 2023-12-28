2023-12-28 15:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، وجود نقمة من الشارع في إقليم كردستان على الوضع السياسي والأحزاب بشكل عام.

وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "هذه النقمة ستنعكس على المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم المقبلة، وستكون النسبة منخفضة جدا، أكثر حتى من انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخرا".

وأضاف أن "هذه النقمة تعود للوضع المتأزم في الإقليم من الناحية الاقتصادية في ظل فشل الحكومة وأحزاب السلطة الحاكمة بتأمين حياة كريمة للمواطنين، وهذا الأمر أدى لتوالي على كردستان وسط حياة بائسة يعيشها المواطن، نتيجة عدم صرف الرواتب والاهتمام بالخدمات".

وكان عضو لجنة التجارة والصناعة السابق في برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، قد أكد أمس الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، أن وزارة التجارة الاتحادية ترسل مواد السلة الغذائية إلى الإقليم شهريًا.

وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة التجارة في بغداد ترسل مواد السلة الغذائية إلى وزارة التجارة في إقليم كردستان بشكل شهري وهنالك تنسيق مستمر بهذا الخصوص ".

وأضاف أن "مواد السلة الغذائية التي توزع في المحافظات يتم إرسالها إلى محافظات الإقليم، ولولا هذا الأمر لرأينا ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن".

وكانت وزارة التجارة العراقية قد وقعت عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص العراقي لغرض خزن المواد الغذائية ضمن مفردات السلة الغذائية التي صادق عليها مجلس الوزراء.