2023-12-28 15:28:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمبارزة، يوم الخميس، عن إقامة منافسات بطوله كأس العراق لمنتخبات المحافظات في البصرة.

وقال رئيس الاتحاد زياد حسن، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد شكل لجنة تشرف على البطولة لتهيئة كل الأمور التنظيمية، لكون هذه البطولة تعد الأهم لمبارزي العراق وستحتضنها قاعة المبارزة غداً في البصرة.

وبين أن منتخبات العراق وصلت جميعها للبصرة وستستمر المنافسات حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن الاتحاد كلف اللجنة الفنية لمتابعة البطولة باختبار المبارزين الذين سيحققون نتائج متقدمة في البطولة لضمهم للمنتخبات العراقية.

وكان الاتحاد الدولي للمبارزة قد سمّى رئيس الاتحاد العراقي زياد حسن العبودي مشرفاً على منافسات بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة التي جرت الشهر الماضي في هونغ كونغ.