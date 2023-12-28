2023-12-28 15:35:20 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلن اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، إدانته الشديدة لقيام مفتي العراق، مهدي الصميدعي بالإساءة والانتقاص من العالم الكوردي البارز، مفتي الجمهورية الأسبق، الشيخ عبدالكريم المدرس بيارة، داعياً الجهات ذات الصلة والمؤسسات القانونية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الصميدعي بأقرب وقت، وأن لا تسمح لأي شخص أو طرف بالإساءة للرموز الدينية