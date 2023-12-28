2023-12-28 16:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، أن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق مدان بجريمة خطف وسط الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد مدان بارتكاب جريمة خطف لأحد المواطنين من أصحاب منافذ صرف الرواتب وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".