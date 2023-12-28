أهم الأحداث الاقتصادية في العراق للعام 2023

2023-12-28 16:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد العام 2023 أحداثاً اقتصادية في العراق أثرت بشكل كبير على الأسواق ولاسيما ارتفاع الدولار وغيرها من التقلبات، إلى جانب النفط الذي تشكل إيراداته 95% من موازنة البلاد.

البنك المركزي

23 كانون الثاني/ يناير 2023

أعفى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقام بتكليف علي محسن العلاق بالإدارة.

11 شباط/ فبراير 2023

البنك يتفق مع مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي لتسهيل المدفوعات بالنظام المصرفي العراقي إلى الصين بهدف تمويل استيرادات القطاع خاص بشكل مباشر.

30 أيار/ مايو 2023

البنك يعلن عن شراء كميات جديدة من الذهب بمقدار 2.3 طن ليصبح مجموع ما يمتلكه 132.74 طنا ليحافظ على المرتبة الـ 30 عالمياً.

29 تموز/ يوليو 2023

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية من العراق إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن المصارف الـ14 متورطة بعملية غسيل الأموال ومعاملات احتيالية.

5 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

أكد البنك المركزي أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي بدءاً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2024 وذلك للحد من استخدام احتياطات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية.

تشرين الأول/ 2023

البنك المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة من قبله تقوم بإصدار بطاقات دفع إلكتروني وذلك لتنجب وقوع حالات النصب والاحتيال المالي.

12 كانون الأول/ ديسمبر 2023

وجهّ البنك المركزي العراقي، المصارف الخاصة بتمويل استيرادات صغار التجار من تركيا بعملة اليورو أو الليرة التركية، وذلك وفقاً لكتاب رسمي صادر عنه ومذيّل بتوقيع عمار حمد خلف نائب محافظ البنك وكالة.

13 كانون الأول/ ديسمبر 2023

البنك المركزي يتفق مع بنك أبو ظبي الأول لتمويل التجارة والاستيراد بعملة الدرهم.

14 كانون الأول/ ديسمبر 2023

البنك المركزي يتفق مع وفد أمريكي على تلبية احتياجات البنك من شحنات النقد وعملة الدولار للعام المقبل.

النفط

26 آذار/ مارس 2023

بغداد توقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك بعد أن كسبت قضية تحكيم ضد تركيا.

وكان العراق يضخ عبر الخط قبل وقفه ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً منها 370 ألف برميل يتم استخراجها من نفط الإقليم والمتبقي من نفط الحكومة الاتحادية.

1 نيسان/ أبريل 2023

افتتاح مصفى كربلاء النفطي بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً.

18 حزيران/ يونيو 2023

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني عن إطلاق جولة التراخيص السادسة الخاصة بـ11 رقعة استكشافية غازية في محافظات النجف والأنبار ونينوى.

10 تموز/ يوليو 2023

وقع العراق مع شركة "توتال أنرجي" الفرنسية باتفاق مؤجل باستثمارات تبلغ 27 مليار دولار من خلال تنفيذ أربعة مشاريع من النفط والغاز للطاقة المتجددة.

21 تموز/ يوليو 2023

توقيع مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بالوقود والنفط والغاز لتوفير احتياجاته من الزيت والقود والنفط الخام.

28 أيلول/ سبتمبر 2023

وزارة النفط تعلن عن إنتاج البنزين عالي الجودة "أوكتين 95" في مصفاة كربلاء لأول مرة في العراق.

29 أيلول/ سبتمبر 2023

احتفلت شركة نفط ميسان وائتلاف الشركات العالمية بتدشين مشروع الاستثمار ومعالجة الغاز في حقل الحلفاية النفطية في محافظة نيسان بطاقة 300 مقمق باليوم (مليون قدم مكعب قياسي).

6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

وزير النفط يوقع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز من تركمانستان إلى العراق.

29 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

وزير النفط يعلن عن تشغيل مصفاة بيجي بطاقة 150 ألف برميل يومياً.

المالية

شباط/ فبراير 2023

ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة بغداد إلى 170 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

12 آذار/ مارس 2023

وزارة المالية تعلن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها للتصويت.

6 حزيران/ يونيو 2023

مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، وتضمنت الموازنة 66 مادة، وتعد الأضخم في تاريخ البلاد حيث بلغت قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام من الأعوام الثلاثة.

الزراعة

22 آب/ أغسطس 2023

أعلنت وزارة الزراعة أن شح المياه حرم محافظات النجف والديوانية والمثنى من زراعة رز العنبر لعدم وجود مياه كافية.

5 أيلول/ سبتمبر 2023

إقليم كوردستان يصدر ألف طن من البطاطا إلى الإمارات العربية المتحدة.

1 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

اتفقت وزارتا الموارد المائية والزراعة على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023-2024.

وقالت وزارة الموارد المائية في حينها ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ناقشت مع الزراعة الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024 وتضمن الاجتماع عرض للوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الأرصاد الجوية للفترة المقبلة، وتم الاتفاق على إقرار خطة:

1- زراعة 1.5 مليون دونم اعتماداً على المياه السطحية.

2- زراعة 4 ملايين دونم اعتماداً على المياه الجوفية.

30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023

إقليم كوردستان يعلن تصدير العسل إلى قطر لأول مرة.

التجارة

آب/ أغسطس 2023

وزارة التجارة تباشر بتوزيع البطاقات التموينية الإلكترونية للمواطنين ليتم تسلم مفردات السلة الغذائية وماده الدقيق.

نيسان/ أبريل 2023

وزارة التجارة ستقوم باستبدال مادة الدقيق في الحصة التموينية بالخبز أو "الصمون" من المخابز والأفران وسيكون اختيارياً للمواطنين وليس إجبارياً وسيتم اختيار مناطق في بغداد لإجراء تجربة أولية فيها، وهي الداودي والمنصور والحارثية

سوق العراق للأوراق المالية

28 كانون الأول/ ديسمبر 2023

سوق الأوراق المالية يتداول أسهما بقيمة مالية بلغت نحو 700 مليار دينار خلال العام 2023.

الكهرباء

نيسان/ أبريل 2023

الكهرباء تعلن عن اكتمال الربط الكهربائي مع تركيا بنسبة 100% وتعد بأن تكون أجور الاستهلاك بأسعار مناسبة.

11 حزيران/ يونيو 2023

العراق يعلن عن انطلاق العمل لشبكة الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة تبلغ 500 ميغاواط، ومن متوقع ان يكتمل نظام الربط في أواخر العام 2024.

حزيران/ يونيو 2023

العراق يسدد 2.76 مليار دولار من مستحقات الغاز الإيراني بعد الحصول على إعفاءات أمريكية من العقوبات المفروضة على طهران.

30 أيلول/ سبتمبر 2023

الكهرباء تعلن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، والمشروع يهدف إلى تزويد العراق بطاقة قدرها 150 ميغاواط في المرحلة الأولى.