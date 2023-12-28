2023-12-28 17:28:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، بأن 2023 شكل ضربة هي الاقوى لتجارة المخدرات في العراق.

وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايختلف اثنان على خطورة المخدرات التي انتشرت بشكل لافت بعد الانفلات الامني الذي اعقب احداث 2014 من خلال استغلال جهود الحكومة في محاربة تنظيم داعش لتقوم شبكات الاتجار بهذه السموم في نشر وبائها في المدن".

واضاف، ان "الاجراءات الامنية المتبعة من خلال فحص المنتسبين وترصين جهود المكافحة وصولا الى تعزيز دور المنافذ اسهم في مصادرة كميات من المخدرات هي الاكبر بعد 2003".

واشار الى ان "2023 شكل ضربة هي الاقوى لشبكات المخدرات في العراق بعد الاطاحة باغلب الاسماء بالقائمة السوداء"، مؤكدا بان "هناك محورين في الحرب على المخدرات هي انهاء التجارة الخارجية والتفاعل مع ملف المتعاطين من اجل تكييفه وفق الاطار القانوني وخلق مراكز علاجية بالتنسيق مع وزارة الصحة كونهم القاعدة المستهلكة ومن خلالها يمكن انقاذ العشرات".

وتابع، ان "4 ايجابيات لمكافحة المخدرات ابرزها تحصين المجتمع من افة لاتقل خطورة عن الارهاب"، لافتا الى ان "جزءا كبيرا من انتشارها كان بفعل الانفلات الامني قبل سنوات".

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن اعتقال قرابة 15 الف شخص بجريمة المخدرات ومحاكمة اكثر من 7 الاف منهم خلال 2023.



