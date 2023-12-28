يخدم 3 ملايين نسمة.. التخطيط تكشف موعد إنجاز مستشفى الشعب

2023-12-28 17:35:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، عن موعد إنجاز مشروع مستشفى الشعب، سعة (200) سرير لصالح وزارة الصحة ضمن محافظة بغداد.

وأفاد بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريق المتابعة الميدانية المتخصصة في وزارة التخطيط، أجرى زيارة ميدانية للمشروع من اجل الإطلاع على واقع سير العمل في مراحل التنفيذ له والمقرر انجازه في حزيران 2024".

ولفت الى، ان "المستشفى ستسهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية والإستشارية لأكثر من 3 ملايين نسمة في مناطق (الشعب ، والبنوك ، والقاهرة ، وحي أور، وسبع قصور) في العاصمة بغداد وهي مستشفى متكاملة تضم صالات ولادة وكسور واخرى للطوارئ" .

واشار البيان إلى، إن "المستشفى نُفذت على ارض بمساحة تبلغ اكثر من (40) الف متر مربع وبسعة (200) سرير، و يتكون من (6) بنايات، فضلا عن الساحات الخارجية ومرآب لوقوف السيارات بتصميم معماري مختلف، إضافة إلى بناية دور الأطباء المتكونة من (5) طوابق" موضحا إن "نسبة الإنجاز الفعلي للمستشفى وصلت الى نحو 78%".

ولفت إلى، ان "الفريق الميداني شخّص عددا من المشكلات التي تعيق إنجاز المستشفى، منها عدم وجود محطة معالجة ورفع للمجاري، اضافة الى عدم وجود محرقة او تالفة صديقة للبيئة، وكذلك الحاجة إلى خط ربط كهرباء مستثنى من القطع المبرمج، داعيا الجهات المعنية الى معالجة هذه المشكلات بغية انجاز المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة وادخاله الى الخدمة".