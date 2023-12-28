قائمة مسائية للدولار عند إغلاق بورصات العراق- عاجل
2023-12-28 17:44:50 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023) في بورصات العراق الرئيسة، عند الاغلاق.
علماً أن السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي يبلغ 132 ألف دينار لكل مائة دولار.
أسعار بيع الدولار عند إغلاق البورصات:
بغداد = 152,600 دينار
أربيل = 152,300 دينار
البصرة = 152,650 ديناراً
النجف = 152,700 دينار
نينوى= 152,500 دينار
كركوك= 152,350 ديناراً
السليمانية= 152,350 ديناراً