قائمة مسائية للدولار عند إغلاق بورصات العراق- عاجل

2023-12-28 17:44:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023) في بورصات العراق الرئيسة، عند الاغلاق.

علماً أن السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي يبلغ 132 ألف دينار لكل مائة دولار.

أسعار بيع الدولار عند إغلاق البورصات:

بغداد = 152,600 دينار

أربيل = 152,300 دينار

البصرة = 152,650 ديناراً

النجف = 152,700 دينار

نينوى= 152,500 دينار

كركوك= 152,350 ديناراً

السليمانية= 152,350 ديناراً